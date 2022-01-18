16-летняя дочь Поляковой показала редкие кадры со своим бойфрендом

Девушка уже давно встречается с юношей.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – показала редкие кадры со своим бойфрендом.
К слову, дочь исполнительницы опубликовала в своем Instagram видео, на котором позировала перед камерой вместе с Денисом.
Кстати, похоже, что юноша знаком с родителями девушки. По всей вероятности, он был вместе с Машей на празднике Оли Поляковой. Дочь исполнительницы надела на день рождения мамы блестящий красный костюм в блестках. В том же самом наряде она красовалась рядом с Денисом.
Отметим, что раньше Мария встречалась с другим парнем, которого даже знакомила с родителями. Тогдашнего возлюбленного девушки звали Андрей, и он был младше Маши на два месяца.
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