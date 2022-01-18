Олена Кравець похизувалася 18-річною донькою-красунею

Акторка прийшла з дівчиною на презентацію серіалу "Дикі".

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець відвідала презентацію гумористичного серіалу-провокації "Дикі", яка відбулася у Києві.

Як ми писали раніше, творцем серіалу стала Студія "Квартал 95", тож Олена не змогла пропустити таку важливу подію і прийшла підтримати колег та друзів.

На захід разом з Кравець прийшла й її старша донька, 18-річна Марія. Родички вкрай рідко з'являються разом на світських тусівках, тож увага до них була особливо прикута. У сторіс своєї сторінки в Instagram акторка поділилася відео з презентації. На кадрах, де присутні виконавці головних ролей у "Диких" Руслан Ханумак та Ельдар Кабіров, Кравець пожартувала: "Це люди, які виростили мою доньку".

Олена Кравець з донькою / instagram.com/lennykravets

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що Марія дуже схожа на свого батька, чоловіка Олени, продюсера Сергія Кравця, а це означає, що буде дуже щасливою.

Донька Олени Кравець / instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / instagram.com/maarriill

Зазначимо, що прем'єра гумористичного серіалу-провокації "Дикі" відбудеться 22 січня о 22:15 на телеканалі 1+1.

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