Макрон на следующей неделе посетит Россию и Украину: названы даты

Макрон на следующей неделе посетит Россию и Украину: названы даты

Стало известно, что 7 февраля Макрон поедет в Россию, а 8-го прибудет в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поехать в Россию, а затем посетить Украину.

Об этом сообщает AFP.

Также читайте Кулеба заявил, что вводить санкции против России следует уже сегодня

Как сообщается, 7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", — отметил французский лидер.

По его словам, он продолжит обмен мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 3 февраля, пообщался с главой страны-агрессорки Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским.

Читайте также: