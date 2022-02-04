Макрон на следующей неделе посетит Россию и Украину: названы даты

Стало известно, что 7 февраля Макрон поедет в Россию, а 8-го прибудет в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поехать в Россию, а затем посетить Украину.
Об этом сообщает AFP.
Как сообщается, 7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.
"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", — отметил французский лидер.
По его словам, он продолжит обмен мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 3 февраля, пообщался с главой страны-агрессорки Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским.
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