Макрон за один вечер поговорит с Зеленским и Путиным

Макрон за один вечер поговорит с Зеленским и Путиным

Сначала Макрон поговорит с Путиным, затем – с Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует разговоры с украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в четверг вечером, 3 февраля.

Об этом идет речь в дневном порядке французского лидера, сообщается на сайте Елисейского дворца.

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Согласно сообщению, сначала Макрон поговорит с президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным (в 18:00 по Парижу), а затем — с Владимиром Зеленским (в 19:30 по Парижу). Больше подробностей по поводу разговоров пока нет.

Перед этим глава Франции имел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. "Анджей Дуда и Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской безопасности, вопросы Украины, динамику отношений Польши и Европейского Союза, планы созыва Веймарского треугольника и предстоящий визит президента Республики Польша в Китай", — сообщили об итогах переговоров в пресс-службе польского президента.

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 2 февраля, обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном наращивание Россией военного могущества у границ Украины. Во время разговора оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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