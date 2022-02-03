Кулеба заявил, что вводить санкции против России следует уже сегодня

По словам Кулебы, некоторые партнеры, в том числе и в США, начинают поддерживать идею введения санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже сегодня есть основания для применения санкций против России.

Об этом он сказал в эфире ток-шок "Право на владу".

"Есть ли основания уже сейчас применить против РФ санкции? Есть. Потому что за последние годы она совершила много нарушений, за которые ее можно поставить под санкции. И это было бы очень своевременно именно сейчас, потому что это было бы четким практическим сигналом России о действительно готовности партнеров это сделать", — заявил министр.

По его словам, санкции следует вводить, в частности, за паспортизацию, потому что это "мегамасштабная" проблема, которая, по мнению министра, осталась со стороны субъектов, способных применять санкции — ЕС и США — без системного ответа.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что в настоящее время в США и ЕС нет политической воли применять санкции на этом этапе. В то же время, по словам Кулебы, сейчас уже появляются голоса – в том числе в США среди принимающих решения – что действительно, есть смысл в том, чтобы дать России не просто словесный сигнал.

"Мы прошли тот этап, когда достаточно каждый день говорить России: "Если вы пойдете еще дополнительно в Украину, вы понесете потери, тяжесть которых вы не сможете снести". Мы эту фазу прошли. Это Россия выслушала и поняла. Мы должны перейти к конкретике. Поэтому я сейчас максимально ускоряю партнеров наших прежде всего в ЕС — там есть действительно слабые места, чего не скажешь о наших англосаксонских партнерах, — чтобы все-таки консенсус вокруг санкционного пакета строился", — отметил глава зарубежного ведомства Украины.

Напомним, Белый дом подтвердил информацию о разработке нового пакета санкций, направленного против российских элит и членов их семей на фоне роста угрозы вторжения РФ в Украину. В частности, речь идет о ближайшем окружении президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Кулеба подчеркнул важность ускорения применения санкций против РФ

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