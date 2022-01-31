США готовят проект санкций, направленный против российской элиты — Белый дом

Ограничения будут распространяться на членов советов директоров российских госкомпаний, крупных чиновников и на их жен и детей.

Белый дом подтвердил разработку нового пакета санкций, который направлен против российских элит и членов их семей на фоне роста вторжения РФ в Украину. В частности, речь идет о ближайшем окружении президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, санкции могут быть введены в отношении высокопоставленных должностных лиц, которые являются, по мнению спикера Байдена, "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом".

"Я могу подтвердить, что мы (США – ред.) разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами", – отметила Псаки.

Напомним, 31 января британский таблоид Financial Times сообщил, что США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если РФ нападет на Украину. В частности, ограничения будут распространяться на членов советов директоров российских госкомпаний, крупных чиновников и на их жен и детей.

Тем временем Великобритания анонсировала самые "жестокие" санкции против России, которые охватят олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Законопроект будет означать, что он сможет быстро действовать, чтобы заморозить активы и запретить путешествия российским олигархам.

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