США готують проєкт санкцій, спрямований проти російської еліти - Білий дім

Так, обмеження поширюватимуться на членів рад директорів російських держкомпаній, великих чиновників і на їхніх дружин та дітей.

Білий дім підтвердив про розробку нового пакету санкцій, який спрямований проти російських еліт та членів їхніх сімей на тлі зростання вторгнення РФ до України. Зокрема, йдеться про найближче оточення президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, санкції можуть бути запроваджені щодо високопосадців, які є, на думку речниці Байдена, "особливо вразливими мішенями", оскільки мають тісні і фінансові зв'язки із Заходом".

"Я можу підтвердити, що ми (США - ред.) розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їхніх сімей, на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ці зусилля проводяться в координації з нашими союзниками і партнерами", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, 31 січня британський таблоїд Financial Times повідомило, що США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, якщо РФ нападе на Україну. Зокрема, обмеження поширюватимуться на членів рад директорів російських держкомпаній, великих чиновників і на їхніх дружин та дітей.

Тим часом Велика Британія анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, які охоплять олігархів, приближених до президента РФ Володимира Путіна. Цей законопроєкт означатиме, що він зможе швидко діяти, щоб заморозити активи та заборонити подорожі російським олігархам.

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