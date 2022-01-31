Заседание Совбеза ООН: представитель Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

В свою очередь постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, призвала россиян решить все за переговорным столом.

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали угрозу масштабного российского вторжения в Украину. Заседания созвали по требованию Соединенных Штатов.

Об этом идет речь 31 января в сюжете ТСН.19:30.

Россия таки попыталась сорвать проведение заседания Совбеза ООН, аргументируя это тем, что нет никакой необходимости обсуждать российскую агрессию, потому что, конечно, Кремль отрицает, что представляет угрозу миру.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что, во-первых, Россия в следующем месяце будет председательствовать в Совбезе и собирается провести обсуждение относительно Украины — конечно, не о российской угрозе, а относительно того, что Украина якобы не выполняет Минские договоренности.

Как это ни парадоксально, согласно ротационному принципу, страна-агрессор действительно в следующем месяце будет занимать руководящую позицию в Совбезе. Небензя вполне в духе российской пропаганды заявил: нет никаких доказательств их агрессии, российские войска тренируются на своей территории, а все остальное — русофобия и промывание мозгов украинцам.

Во время голосования за повестку дня Россию поддержал только Китай, еще 3 страны воздержались, но 10 из 15 членов Совбеза проголосовали за обсуждение.

Совбез ООН обсудил угрозу российской эскалации

Это заседание было собрано по требованию Соединенных Штатов, и его они называют превентивной дипломатией: лучше попытаться предотвратить эскалацию, чем реагировать постфактум. А факты таковы, что 100 тысяч российских войск на российской территории вблизи украинской границы и еще 30 тысяч — на территории Беларуси. Есть кибератаки на Украину и распространение российской дезинформации.

Поэтому Россию приглашают за стол переговоров, если у нее действительно есть какие-то оговорки и опасения относительно своей безопасности, а не поиск формального повода напасть.

Представитель Великобритании напомнил, что в 2014 году ООН уже слышала от России, что их войска нет в Крыму, поэтому знают цену слов. В целом большинство ораторов призвали Россию к деэскалации и не обращать с пути дипломатии. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил о многочисленных военных учениях, которые проводит Россия, звеня оружием вокруг наших границ и заявил о готовности Украины к диалогу.

"Наш президент раньше говорил, что готов встретиться с российским коллегой. Если у российских властей есть вопросы, то нужно встречаться и разговаривать, а не накапливать войска у границ Украины и угрожать нашему народу", — отметил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Кислица заверил, что Украина не собирается вести наступательные действия на Донбассе. Также он призвал к возобновлению работы в Нормандском формате на всех уровнях.

В свою очередь постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, призвала россиян решить все за переговорным столом.

"Но сядут ли они за этот стол и останутся там, пока мы решим все вопросы. Если они откажутся, мир будет знать почему и кто ответственен", — сказала она.

Оф-зе-рекордз американцы говорят: именно обсуждение и публичное осуждение действий России уже является способом давления на Кремль. Даже понимая, что никакие резолюции не могут быть приняты, потому что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право вето на любую резолюцию.

Кроме того, в Белом доме РФ предупредили, что если она решится напасть на Украину, то будет нести ответственность и столкнется с "быстрыми и тяжелыми последствиями".

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном его прессслужбой.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен быть четким относительно действий России, и готов ответить на риски", - сказано в заявлении Байдена.

Глава Белого дома призывает РФ отказаться от применения силы, вернуться деэскалации, поддержать дипломатию. Также он призвал каждое государство-член ООН воздерживаться от военной агрессии против соседей.

Напомним, что представитель РФ в ООН использовал слова Зеленского для оправдания агрессии России.

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