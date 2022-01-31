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Заседание Совбеза ООН: представитель Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

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Заседание Совбеза ООН: представитель Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Getty Images

В свою очередь постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, призвала россиян решить все за переговорным столом.

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали угрозу масштабного российского вторжения в Украину. Заседания созвали по требованию Соединенных Штатов.

Об этом идет речь 31 января в сюжете ТСН.19:30.

Россия таки попыталась сорвать проведение заседания Совбеза ООН, аргументируя это тем, что нет никакой необходимости обсуждать российскую агрессию, потому что, конечно, Кремль отрицает, что представляет угрозу миру.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что, во-первых, Россия в следующем месяце будет председательствовать в Совбезе и собирается провести обсуждение относительно Украины — конечно, не о российской угрозе, а относительно того, что Украина якобы не выполняет Минские договоренности.

Как это ни парадоксально, согласно ротационному принципу, страна-агрессор действительно в следующем месяце будет занимать руководящую позицию в Совбезе. Небензя вполне в духе российской пропаганды заявил: нет никаких доказательств их агрессии, российские войска тренируются на своей территории, а все остальное — русофобия и промывание мозгов украинцам.

Во время голосования за повестку дня Россию поддержал только Китай, еще 3 страны воздержались, но 10 из 15 членов Совбеза проголосовали за обсуждение.

Совбез ООН обсудил угрозу российской эскалации

Совбез ООН обсудил угрозу российской эскалации

Это заседание было собрано по требованию Соединенных Штатов, и его они называют превентивной дипломатией: лучше попытаться предотвратить эскалацию, чем реагировать постфактум. А факты таковы, что 100 тысяч российских войск на российской территории вблизи украинской границы и еще 30 тысяч — на территории Беларуси. Есть кибератаки на Украину и распространение российской дезинформации.

Поэтому Россию приглашают за стол переговоров, если у нее действительно есть какие-то оговорки и опасения относительно своей безопасности, а не поиск формального повода напасть.

Представитель Великобритании напомнил, что в 2014 году ООН уже слышала от России, что их войска нет в Крыму, поэтому знают цену слов. В целом большинство ораторов призвали Россию к деэскалации и не обращать с пути дипломатии. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил о многочисленных военных учениях, которые проводит Россия, звеня оружием вокруг наших границ и заявил о готовности Украины к диалогу.

"Наш президент раньше говорил, что готов встретиться с российским коллегой. Если у российских властей есть вопросы, то нужно встречаться и разговаривать, а не накапливать войска у границ Украины и угрожать нашему народу", — отметил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Кислица заверил, что Украина не собирается вести наступательные действия на Донбассе. Также он призвал к возобновлению работы в Нормандском формате на всех уровнях.

В свою очередь постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, призвала россиян решить все за переговорным столом.

"Но сядут ли они за этот стол и останутся там, пока мы решим все вопросы. Если они откажутся, мир будет знать почему и кто ответственен", — сказала она.

Оф-зе-рекордз американцы говорят: именно обсуждение и публичное осуждение действий России уже является способом давления на Кремль. Даже понимая, что никакие резолюции не могут быть приняты, потому что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право вето на любую резолюцию.

Кроме того, в Белом доме РФ предупредили, что если она решится напасть на Украину, то будет нести ответственность и столкнется с "быстрыми и тяжелыми последствиями".

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном его прессслужбой.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен быть четким относительно действий России, и готов ответить на риски", - сказано в заявлении Байдена.

Глава Белого дома призывает РФ отказаться от применения силы, вернуться деэскалации, поддержать дипломатию. Также он призвал каждое государство-член ООН воздерживаться от военной агрессии против соседей.

Напомним, что представитель РФ в ООН использовал слова Зеленского для оправдания агрессии России.

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