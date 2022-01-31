Жениха Анны Тринчер вызвали в суд

Блогер рассказал, что случилось.

Жениха певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер Александра Волошина вызывают в суд.

В целом, блогер рассказал, что вся история началась с того, что еще осенью прошлого года его задержали полицейские и говорили, что он нарушил ПДД. Впрочем, Александр попросил показать ему подтверждения. Его вытащили из машины и положили лицом в асфальт.

По словам Волошина, он уже выиграл суд по этому делу. Впрочем, блогер снова получил повестку.

Александра Волошина вызвали в суд / instagram.com/voloshyn_xx

"Полицейские изменили статью. Юристы говорят, что такие случаи редко случаются. В то же время на полицейских дела до сих пор не завели. А меня из-за одного и тоже "нарушения" судят дважды", — рассказал блогер.

Александра Волошина вызвали в суд / instagram.com/voloshyn_xx

К слову, суд назначен на 22 февраля.

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