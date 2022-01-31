Инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Адель с ее бойфрендом

Инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Адель с ее бойфрендом

Сообщается, что именно поэтому она отменила концерты.

Популярная британская певица Адель недавно отменила концертный тур.

Звезда объяснила это тем, что ее команда заразилась коронавирусом. Впрочем, инсайдер сообщил изданию NY Daily News, что у певицы на самом деле проблемы в отношениях с бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.

Адель и Рич Пол / instagram.com/adele

К слову, звезда поругалась с любимым. Во время репетиций к концерту у артистки была истерика, она часто звонила Ричу. Позже Адель решила отменить концерты и срочно вернуться из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

"В раю проблемы. Вот почему она не может выступать", – рассказал инсайдер.

Отметим, артистка должна была выступить 21 января в Лас-Вегасе. Впрочем, исполнительница концерт отменила. Фанаты, в свою очередь, разозлились и потребовали вернуть им деньги. Они потратили немало средств на перелет и проживание в Лас-Вегасе.

Читайте также: