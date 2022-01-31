Динамо - Лудогорец: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите дебютный спарринг "бело-синих" на втором сборе.

В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" начнет второй зимний межсезонный сбор в Турции контрольным матчем с болгарским "Лудогорцем".

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "бело-синих" с болгарским коллективом.

Всего в Турции столичный клуб планирует провести семь спаррингов, однако в программе возможны изменения.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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