Динамо - Лудогорец: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите дебютный спарринг "бело-синих" на втором сборе.
В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" начнет второй зимний межсезонный сбор в Турции контрольным матчем с болгарским "Лудогорцем".
Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "бело-синих" с болгарским коллективом.
Всего в Турции столичный клуб планирует провести семь спаррингов, однако в программе возможны изменения.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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