Динамо - Лудогорець: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться дебютний спаринг "біло-синіх" на другому зборі.
У понеділок, 31 січня, київське "Динамо" розпочне другий зимовий міжсезонний збір у Туреччині контрольним матчем з болгарським "Лудогорцем".
Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок гри - о 17:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з болгарським колективом.
Всього в Туреччині столичний клуб планує провести сім спарингів, однак у програмі можливі зміни.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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