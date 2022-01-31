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Динамо - Лудогорець: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

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Динамо - Лудогорець: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

ФК Динамо Київ

Дивіться дебютний спаринг "біло-синіх" на другому зборі.

У понеділок, 31 січня, київське "Динамо" розпочне другий зимовий міжсезонний збір у Туреччині контрольним матчем з болгарським "Лудогорцем".

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок гри - о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з болгарським колективом.

Всього в Туреччині столичний клуб планує провести сім спарингів, однак у програмі можливі зміни.

  • "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
  • У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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