У Росії прапорщик застрелив 25-річного строковика

25-річного строковика застрелив 46-річний старшина Магомед Олігов.

У Росії, на Підмосков'ї, контрактник застрелив 25-річного солдата строкової служби.

"Вранці 31 січня військовослужбовець за контрактом, перебуваючи в кімнаті для зберігання зброї, грубо порушив вимоги поводження зі зброєю і зробив мимовільний постріл. В результаті військовослужбовець, який перебував поблизу, отримав смертельне поранення", — повідомляє пресслужба Західного військового округу РФ у коментарі "РБК".

За даними Telegram-каналу Mash, 25-річного строковика застрелив 46-річний старшина Магомед Олігов. Нібито солдат повільно збирався в кімнаті зберігання зброї, а прапорщик його квапив. Щоб налякати, направив на хлопця табельний пістолет і пересмикнув затвор. Зброя не була на запобіжнику, тому стався постріл.

t.me/breakingmash

Загиблий — родом із Красноярська. 2020 року хлопець отримав ступінь магістра за напрямом "екологія та природокористування". Він встиг написати п'ять наукових публікацій.

Раніше повідомлялося, що у Росії військовий написав на спинах терміновиків "Інгушетія" : його звинуватили в екстремізмі.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 людей, у тому числі і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та патронами втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця на Дніпропетровщині — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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