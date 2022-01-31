В России прапорщик застрелил 25-летнего срочника

25-летнего срочника застрелил 46-летний старшина Магомед Олигов.

В России, в Подмосковье, контрактник застрелил 25-летнего срочника.

"Утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", — сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ в коментарии "РБК".

По данным Telegram-канала Mash, 25-летнего срочника застрелил 46-летний старшина Магомед Олигов. Якобы солдат медленно собирался в комнате хранения оружия, а прапорщик его торопил. Чтобы припугнуть, направил на срочника табельный пистолет и передёрнул затвор. Оружие не было на предохранителе, поэтому произошел выстрел.

t.me/breakingmash

Погибший — родом из Красноярска. В 2020 году парень получил степень магистра по направлению "экология и природопользование". Он успел написать пять научных публикаций.

Ранее сообщалось, что в России военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме.

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

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