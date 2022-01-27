Вбивство солдатів у Дніпрі: стрільцеві загрожує довічний термін

Геращенко відреагував на інформацію, що стрілець в армії став жертвою нестатутних відносин, і саме цькування товаришів по службі підштовхнули його до злочину.

Солдатові строкової служби, який у Дніпрі розстріляв військовослужбовців, у результаті чого 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені, загрожує довічне ув’язнення.

Про це розповів ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко телеканалу "Рада".

"Я думаю, що суд дасть йому максимальний термін покарання – довічне ув'язнення. Іншого я б на місці суддів не давав. Такі люди небезпечні для суспільства", — вважає Геращенко.

За словами колишнього заступника міністра, остаточні висновки щодо мотивів злочину стануть відомі після проведення психологічної експертизи.

У Facebook Геращенко відреагував на інформацію, що стрілець в армії начебто став жертвою нестатутних взаємин, і саме цькування товаришів по службі підштовхнули його до злочину.

Він запевнив, що і Нацгвардія, і поліція проведуть детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій.

"Як на мене Артем — жорсткий самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями. Нагадаю, що серед жертв Рябчука є, зокрема, двоє жінок. Одна з яких була йому взагалі незнайома, а низка його товаришів по службі просто спали", — зазначив Геращенко.

Ексзаступник вважає, що Артем Рябчук, зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг, "не дуже тягне на жертву".

За словами Геращенка, навіть за наявності "дідівщини", солдат мав можливість вирішити проблему без заподіяння злочину.

"Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командиру свого командира. Або зателефонувати до "Гарячої лінії" НГУ, яка є на головній сторінці офіційного сайту. Міг нарешті піти у самоволку, але не розстрілювати 10 людей", — пише ексзаступник міністра.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 - дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області - поліції він здався сам.

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