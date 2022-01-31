На Волині програміста лікарні спіймали на підробці COVID-сертифікатів і засудили

На Волині програміста лікарні спіймали на підробці COVID-сертифікатів і засудили

Чоловік визнав свою провину.

На Волині інженер-програміст потрапив під суд за те, що виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19 і вносив дані до електронної системи eHealth. За свої "послуги" він брав від 1,5 тис. до 2 тис. грн.

Як йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, працівник медустанови використовував електронний цифровий підпис завідувача інфекційного відділення та вносив неправдиві відомості до електронної системи eHealth про вакцинацію. За підробку документів і втручання в роботу комп'ютерів суд покарав його позбавлення волі на 5 років умовно з іспитовим строком 3 роки.

Чоловік уклав угоду з прокурором, визнавши свою вину та погодившись із покаранням.

Власники підроблених документів про щеплення проти COVID-19 можуть анулювати сертифікат | Новини України

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