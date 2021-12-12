"Шахтар" - зимовий чемпіон: підсумки осінньої частини УПЛ

"Гірники" на два очки випереджають "Динамо".

Від 10-го до 12 грудня відбулися матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Цими поєдинками завершилася перша частина Чемпіонату України з футболу.

Лідером на зимову перерву вирушає донецький "Шахтар" - підопічні Луческу Де Дзербі заробили 47 очок у 18 турах.

"Динамо" з 45 балами йде зимувати на другому місці. До останнього туру перед зимовою паузою "біло-сині" мали однакову кількість очків з "гірниками", але зіграли внічию в останньому матчі року з луганською "Зорею".

Зимову "бронзу" чемпіонату взяв "Дніпро-1". Команда Ігора Йовічевіча здобула 40 балів в 18 іграх.

На четвертій позиції розташовується "Зоря" з 36 очками. Замикає турнірну таблицю УПЛ "Ворскла" (33 бали).

Востаннє "Шахтар" завершував осінню частину чемпіонату лідером УПЛ у сезоні 2019/20. Минулого сезону лідерство лишилося за київським "Динамо" з відривом від "гірників" на чотири очки.

За осінню частину чемпіонату не було зіграно лише одного матчу - між "Інгульцем" та "Рухом". Причиною перенесення поєдинку став спалах COVID-19 у львівській команді.

Весняна частина Чемпіонату України розпочнеться в лютому. Базова дата 19-го туру - 26 лютого 2021 року.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ ПЕРЕД ЗИМОВОЮ ПАУЗОЮ