"Шахтер" – зимний чемпион: итоги осенней части УПЛ

"Горняки" на два очка опережают "Динамо".

С 10 по 12 декабря состоялись матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Этими поединками завершилась первая часть Чемпионата Украины по футболу.

Лидером на зимний перерыв отправляется донецкий "Шахтер" — подопечные Луческу Де Дзерби заработали 47 очков в 18 турах.

"Динамо" с 45 баллами идет зимовать на втором месте. До последнего тура перед зимней паузой "бело-синие" имели одинаковое количество очков с "горняками", но сыграли вничью в последнем матче года с луганской "Зарей".

Зимнюю "бронзу" чемпионата взял "Днепр-1". Команда Игоря Йовичевича завоевала 40 баллов в 18 играх.

На четвертой позиции размещается "Заря" с 36 очками. Замыкает турнирную таблицу УПЛ "Ворскла" (33 балла).

В последний раз "Шахтер" завершал осенью часть чемпионата лидером УПЛ в сезоне 2019/20. В прошлом сезоне лидерство осталось за киевским "Динамо" на расстоянии от "горняков" на четыре очка.

За осеннюю часть чемпионата не был сыгран только один матч — между "Ингульцем" и "Движением". Причиной переноса поединка стала вспышка COVID-19 во львовской команде.

Весенняя часть Чемпионата Украины начнется в феврале. Базовая дата 19-го тура – 26 февраля 2021 года.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПЕРЕД ЗИМНОЙ ПАУЗОЙ