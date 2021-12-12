Украинский цветастый платок: как он стал элементом высокой моды

Сейчас платок на пике очередного круга моды

На этой неделе в Украине праздновали День украинского цветастого платка. Праздник хоть и неофициальный, но особенный.

О том, какими были первые украинские платки и как менялись, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Мы уже привыкли к тому, что цветастым платком, этим атрибутом наших бабушек и прабабушек вдохновляются даже мировые знаменитости, а минувшей зимой модельеры советовали заменить платком обычные шапки, шарфы или капюшоны.

Сейчас платок на пике очередного круга моды. Когда его считали аксессуаром исключительно сельских женщин, и стеснялись носить в городе, даже в 60-е годы. В Европе и Америке в свое время это был последний визг, тренд и просто хит элегантного стиля. Платок одевали все: Жаклин Кеннеди, Бриджит Бордо, Одри Хепберн в нем выходила замуж, а Грейс Келли элегантно подвязала травмированную руку.

"Английская королева с 40-х годов носит платки и по сей день. Есть коллекционные вещи, которые стоят несколько десятков тысяч евро. Изменился образ жизни, и нужно было свободно посещать яхты, ездить авто с открытым верхом, или гулять по берегу моря, и волосы не выглядело идеальным, и оно не держалось", — рассказывает историк моды Зоя Звиняцкивская.

В фондах музея Ивана Гончара хранятся старинные платки, но традиционный украинский платок выглядит не так, как мы привыкли. В зависимости от региона Украины длина и ширина наметки варьируется.

В среднем ширина этого холста была 30-40 сантиметров. Ибо именно такой ширины были домашние ткацкие станки. А длина – любой. Ткалась наметка из льна. Чтобы ее завязать, нужно было хорошо потренироваться. В общей сложности их было несколько десятков в каждом регионе.

Позже стали появляться платки в так называемом современном виде. Однако все еще из домотканого полотна и были обычным головным убором. Украшение поначалу было минималистичным. Полосички по краям, или кисти. Вышивка появляется позже, и она по-женски очень продумана.

Имеет значение особый способ связывания платка – иногда он важнее цветов и узоров.

"Если знать, как правильно сложить платок, на угол, и сделать выкат, он будет прямо над лбом. Будет казаться что это два разных платка. Вся символика в традиционной народной культуре была направлена на умножение, на расширение, на прибыль", — рассказывает научный сотрудник музея Ивана Гончара Александра Сторчая.

Не меньшее значение имел цвет. Красный считался самым активным цветом. Это была сильнейшая защита и оберег. Когда появилось фабричное полотно, на нем женщинам оставалась только вышивка, но украшать ею платок с 4 сторон они не спешили.

Постепенно конкуренцию местным мастерам начал создавать импорт. Платки могли привозить из Польши, Австрии, Италии, Франции. В отдельных регионах встречались такие платки японского и даже американского производства. Иностранная платочная культура понемногу вплеталась в украинскую народную традицию и успевала переосмысливаться.

"Ей нужно было 200 лет, чтобы дойти до массового пользователя, потому что первые такие платки они не штамповались, они плелись. И дорого — за один платок иногда пришлось бы продать коров и из 3-4-х сел Сначала в составе таких платков был кашемир, который привозили в Европу из Индии, а заодно и элементы дизайна и яркие цвета", – рассказывает историк Нина Беллини.

Из промышленной революции появлялись новые станки и техники по набивки на рисунке. Все упрощалось и соответственно такой платок дешевел, и его могла себе позволить женщина любого состояния.

Чтобы выглядеть стильно, вам стоит поверить, что праздник традиционного украинского платка — это вовсе не взгляд в прошлое, а вполне модерный и удивительный аксессуар. Покопайтесь в шкафу и проверьте на себе. Правильный штрих с платком и ваш обычный образ заставит привлечь к вам взгляды.

Как платок стал незаменимым элементом высокой моды | Новости недели

Авторы: Ирина Коваленко, Александр Ребенчук и Валентин Шилко. ТСН.Тиждень.1+1