В Мексике археологи раскопали тайный алтарь ацтеков

Подземный алтарь ацтеков был комнатой, выяснили специалисты.

В ходе раскопок на руинах столицы ацтеков Теночтитлана команда ученых из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружила ацтекский алтарь XVI века, заполненный священными артефактами.

Об этом пишет Mexico News Daily.

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Археологи считают, что ацтеки использовали алтарь для того, чтобы проводить ритуалы в честь начала и окончания жизненного цикла. Среди содержания этого сакрального сооружения были найдены тарелки, шаровидный сосуд, наполненный человеческим пеплом, стаканы на пульке (традиционный напиток Латинской Америки).

Подземный алтарь ацтеков был примыкающей к внутреннему дворику комнатой и коридор, соединенный с еще пятью камерами, стены и пол которых были покрыты штукатуркой. В центре одной из комнат была яма для костра размером 4 на 3 м, которая использовалась как кухня.

Ацтеки — самый крупный америндский народ Мексики, пришедший в центральную часть страны с севера в 12 веке. Считается, что в 1325 году они начали строить свою столицу – Теночтитлан (на месте современного Мехико). Теночтитлан постепенно стал столицей империи.

По легенде, ацтеки пришли в Мексиканскую долину из места, называемого Ацтлан — отсюда и название народа.

Империя ацтеков была разрушена во время Конкисты – вторжения испанцев во главе с Эрнаном Кортесом в 1521 году. Большое значение в этом сыграли несколько мощных эпидемий в XVI веке, так называемые эпидемии коллежи, повлекшие гибель 22-25 млн ацтеков.

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