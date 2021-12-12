Что Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Разговор Джо Байдена и Владимира Путина был в основном посвящен Украине.

В Киеве за разговором Джо Байдена и Владимира Путина следили с надеждой, но и с тревогой. Президенту Владимиру Зеленскому Джо Байден позвонил по телефону уже после того, как проинформировал об общении с главой Кремля — лидеров Франции, Германии, Британии и Италии. Что ключевого услышал президент Украины в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов.

Вот краткие тезисы по его интервью для ТСН.

Путин заверил Байдена, что не нападет на Украину

"Меседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня пусть небольшой и не конечный, но очень важный результат".

О новой площадке для переговоров с Россией

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Здесь очень сложный момент, как не потерять "нормандский формат". Потому что здесь важно не потерять то, что есть. Сегодня - все за то, чтобы было больше форматов и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну".

Прямые переговоры Зеленского с Путиным

"Я не исключаю и формат прямых переговоров с президентом России. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США".

Откажется ли Украина от вступления в НАТО из-за угроз России

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется, Байден это сказал публично, что НАТО – это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это – выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса".

Украина остается субъектом международной политики

"В разговоре с Байденом глава государства говорил о том, что на любых платформах, где речь пойдет об Украине, — даже со странами НАТО или ЕС, где Украина не является членом — Киев будет субъектом таких платформ или совещаний. Украина этого требует, а Соединенные Штаты это подтверждают, что Украина будет субъектом".

Беседа Байдена и Зеленского: что ключевого сообщил лидер США президенту Украины | Новости мира

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