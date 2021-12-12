Переговоры Байдена и Путина: чего ждать Украине

В ходе переговоров между президентами США и России ключевым был украинский вопрос.

Переговоры Байдена и Путина – топ-тема недели. Разговор, за которым напряженно следил едва ли не весь мир.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

В июне главы Штатов и России увиделись лично, в Женеве. Как результат – единоличная уступка Белого дома: россиянам подарили достройку "Северного потока-2". И сразу после Женевы Байден дал Путину ровно полгода на смену агрессивной политики.

И вот полгода прошло. И снова: еще больше московских войск окружает нас. Путин нагло озвучивает свои "красные линии". И даже называют возможное время полномасштабного наступления России.

"Я поражен тем, как они провели эту встречу. В отличие от Женевы, не обсуждают никаких подробностей того, что было сказано. Мы можем о чем-то догадываться, что Байден сказал ему лично, судя по тому, что он говорил публично. Он демонстрирует слишком изысканную чувствительность к чувствам Путина. Сильное публичное предупреждение также необходимо", — сказал Джон Гербст, посол США в Украине.

Однако американские дипломаты не советуют искать в их уступчивости Белого дома или внезапную смену в отношении Байдена к Путину. Это, скорее, разведка о настоящих планах и намерениях Кремля, которые до сих пор оставались невыясненными.

"Ничего не теряется, если просто поговорить. Что касается того, что он получает статус в мире? Мне кажется, он выглядит очень слабо. Целый мир критикует Путина сегодня. Никто же не говорит — смотрите, какой Путин молодец, он снова угрожает Украине. Молодец! Я не видел, чтобы кто-то это делал. Он выглядит, как бандит. Да, он получил встречу, но это не та встреча, которая дает тебе возможность выглядеть влиятельным. И важно, чтобы это понимали не только украинцы, но и россияне", – заявил Майкл Макфолл, посол США в России.

И в Вашингтоне, и в Брюсселе Путину ответили – только страны-аспиранты и члены НАТО, а не Россия, будут решать, кто будет в Альянсе. Казалось бы, и разговору конец. Но суть состоит в том, говорят мои собеседники, что жалобы Путина на НАТО, блеф.

"Путина не беспокоит расширение НАТО на Украину. Он все это придумал. Ему нужен повод. Давайте откровенно, я знаю российские спецслужбы очень хорошо, учитывая время, проведенное в России. Они прекрасно знают, что в штаб-квартире в Брюсселе нет даже дискуссии о планах действий по членству Украины, не только формального приглашения на вступление, поэтому Путин фабрикует этот кризис, потому что ему нужен повод, чтобы давить на Киев или Вашингтон, чтобы чего-то достичь”, — сказал Майкл Макфолл, посол США в России.

Вопрос в том, что пытается выторговать Кремль таким образом.

"Его настоящая цель – изменить внешний курс Украины. Но не думаю, что он достигнет этой великой цели. Его краткосрочная цель, чтобы мы – я имею в виду какая-то из стран – США, Германия, Украина, или объединение – ЕС или НАТО сделали Москве какие-то уступки, возможно, какие-то переговоры по миру на Донбассе, возможно, что-то по "Северному потоку-2", — добавил Джон Гербст, посол США в Украине (2003-2006).

В тот же день, после переговоров Байдена и Путина, Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на следующий год. И из него исчезли поправки, которые касались санкций против "Северного потока-2". Откровенно говоря, они до сих пор не набирали необходимое количество голосов и бюджет несколько раз не могли принять. И то, что администрация Байдена дожала Сенат именно в этот день, может стать стечением обстоятельств.

"Я не поддерживаю это решение, но оно было принято еще задолго до обострения. Мы видим результаты сейчас, но это было решено давно”, – добавил Майкл Макфолл, посол США в России (2012-2014).

А вот что не подлежит сомнению — санкции против "Северного потока-2" решили придержать на случай, если Путин таки двинется на Украину. Советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан – один из 4, кто вместе с Байденом присутствовал на видеоконференции с Путиным, говорит: пока газопровод не заработал, он – не оружие, а слабость Кремля.

"Что касается "Северного потока-2", тот факт, что по нему сейчас не идет газ и он не работает, означает, что он не является рычагом влияния Путина. Это рычаг Запада. Если Владимир Путин хочет, чтобы через этот трубопровод шел газ, он может не захотеть рисковать и проводить новое вторжение в Украину”, — сказал Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Что, кроме "Северного потока", попало в санкционный список, которым Байден пригрозил Путину? Журналисты целую неделю обсуждают предположения, полученные от источников. Ни полного перечня, ни порядка их применения никто, кроме узкого круга потаенных, не видел.

"Я был вежливым, но очень четко дал понять. Если он на самом деле вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, которых он до сих пор не видел. Он знает. Его немедленный ответ заключался в том, что он это понял. И я отметил, что понимаю, что он ответит”, – заявил Джо Байден, президент США.

Санкции Байден согласовывает с европейскими союзниками – в случае войны они должны выступить единым фронтом. Они готовы сделать то, чего не смогли в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. И эта безнаказанность позволила Путину начать войну на Донбассе.

"Я не знаю наверняка, что это будет. Я могу предполагать – санкции в отношении нескольких крупных банков, секторов экономики, вроде добывающей, суверенный долг – это мощный удар. И, возможно, хотя я сомневаюсь в этом, отключение России от системы СВИФТ. Это будет иметь огромное влияние за пределами России. Но если российские танки пойдут на Киев, возможно, СВИФТ тоже", — отметил Джон Гербст, посол США в Украине (2003-2006).

Если Россию выбросят из системы переводов СВИФТ, то их банки больше не смогут проводить транзакции с зарубежными. А банковские карты россиян в Европе и США будут не более чем кусками пластика. Но это вряд ли утешит украинцев, если нас действительно атакуют. Даже с увеличенной до 300 миллионов помощью в оборонном бюджете США и дополнительными поставками военной техники.

Впрочем, после телефонных переговоров с Байденом, президент Украины настроен оптимистично.

"Мы сделали все, чтобы Россия на сегодняшний день сказала Соединенным Штатам Америки, что мы не собираемся вторгаться. Правда, если Путин и давал Байдену обещания не делать вторжение, то эти обещания точно направлены исключительно на экспорт. Потому что для внутреннего потребителя дома он вновь завел любимую”, — заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Понимая абсурдность и отвергая суть претензий по поводу сдерживания НАТО, Байден пообещал Путину вскоре организовать саммит с членами Альянса.

Удалось ли разговору Байдена и Путина остановить полномасштабное наступление России | Новости недели

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