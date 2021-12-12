Переговори Байдена і Путіна: чого чекати Україні 

Під час переговорів між президентами США та Росії ключовим було українське питання.

Переговори Байдена і Путіна - топ-тема тижня. Розмова, за якою напружено стежив чи не весь світ.

Про це йдеться у ТСН.Тиждень.

У червні очільники Штатів і Росії побачились особисто, в Женеві. Як результат - одноосібна поступка Білого дому: росіянам подарували добудову "Північного потоку-2". І одразу після Женеви Байден дав Путіну рівно пів року на зміну агресивної політики.

І от пів року минуло. І знову: ще більше московських військ оточує нас. Путін нахабно озвучує свої "червоні лінії". І вже навіть називають можливий час повномасштабного наступу Росії.

"Я вражений тим, як вони провели цю зустріч. На відміну від Женеви, не обговорюють жодних подробиць того, що було сказано. Ми можемо про щось здогадуватися, що Байден сказав йому особисто, судячи з того, що він говорив публічно. Він демонструє занадто вишукану чутливість до почуттів Путіна. Сильне публічне попередження також необхідне", - сказав Джон Гербст, посол США в Україні.

Однак американські дипломати не радять шукати у тому поступливість Білого дому чи раптову зміну у ставленні Байдена до Путіна. Це радше розвідка щодо справжніх планів і намірів Кремля, які досі залишалися нез’ясованими.

"Нічого не втрачається, якщо просто поговорити. Щодо того, що він отримує статус у світі? Мені здається, він виглядає дуже слабко. Цілий світ критикує Путіна сьогодні. Ніхто ж не каже - дивіться, який Путін молодець, він знов погрожує Україні. Маладєц! Я не бачив, щоб хтось це робив. Він виглядає, як бандит. Так, він отримав зустріч, але це не та зустріч, яка дає тобі можливість виглядати впливовим. І важливо, щоб це розуміли не лише українці, але й росіяни”, - заявив Майкл Макфолл, посол США в Росії.

І у Вашингтоні, і у Брюселі Путіну відповіли - лише країни-аспіранти і члени НАТО, а не Росія, вирішуватимуть, хто буде в Альянсі. Здавалося б, і розмові кінець. Але суть полягає у тому, говорять мої співрозмовники, що скарги Путіна на НАТО, блеф.

"Путіна не турбує розширення НАТО на Україну. Він все це вигадав. Йому потрібен привід. Давайте відверто, я знаю російські спецслужби дуже добре, зважаючи на час, проведений в Росії. Вони прекрасно знають, що у штаб-квартирі в Брюселі немає навіть дискусії про плани дій щодо членства України, не те що формального запрошення на вступ. Тож Путін фабрикує цю кризу, бо йому потрібен привід, щоб тиснути на Київ чи Вашингтон, щоб чогось досягти”, - сказав Майкл Макфолл, посол США в Росії.

Питання у тому, що намагається виторгувати Кремль у такий спосіб.

"Його справжня мета - змінити зовнішній курс України. Але не думаю, що він досягне цієї великої мети. Його короткотермінова мета, щоб ми - я маю на увазі якась із країн - США, Німеччина, Україна, або об’єднання - ЄС чи НАТО зробили Москві якісь поступки. Можливо, якісь переговори щодо миру на Донбасі. Можливо, щось по “Північному потоку-2”, - додав Джон Гербст, посол США в Україні (2003-2006).

Того ж дня, одразу після переговорів Байдена та Путіна, Палата представників конгресу США ухвалила оборонний бюджет на наступний рік. І з нього зникли поправки, які стосувалися санкцій проти “Північного потоку- 2”. Відверто кажучи, вони і досі не набирали необхідної кількості голосів і бюджет кілька разів не могли ухвалити. І те, що адміністрація Байдена дотиснула Сенат саме цього дня, може бути збігом обставин.

“Я не підтримую це рішення, але воно було ухвалене ще задовго до цього загострення. Ми бачимо результати зараз, але це було вирішено давно”, - додав Майкл Макфолл, посол США в Росії (2012-2014).

А от що не підлягає сумніву - санкціі проти “Північного потоку-2” вирішили притримати на випадок, якщо Путін таки рушить на Україну. Радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван - один із 4, хто разом із Байденом був присутній на відеоконференціі з Путіним, каже: поки газогін не запрацював, він - не зброя, а слабкість Кремля.

"Стосовно "Північного потоку-2", той факт, що по ньому зараз не йде газ і він не працює, означає, що він не є важелем впливу Путіна. Це важіль Заходу. Якщо Володимир Путін хоче, щоб через цей трубопровід йшов газ, він може не захотіти ризикувати і проводити нове вторгнення до України”, - сказав Джейк Салліван, радник президента США із питань нацбезпеки.

Що, окрім "Північного потоку", потрапило до санкційного списку, яким Байден пригрозив Путіну? Журналісти цілий тиждень обговорюють припущення, отримані від джерел. Ані повного переліку, ані порядку їх застосування, ніхто, крім вузького кола утаємничених, не бачив.

"Я був ввічливим, але дуже чітко дав зрозуміти. Якщо він насправді вторгнеться до України, будуть серйозні наслідки, економічні наслідки, яких він досі не бачив. Він знає. Його негайна відповідь полягала у тому, що він це зрозумів. І я зазначив, що розумію, що він відповість”, - заявив Джо Байден, президент США.

Санкції Байден узгоджує із європейськими союзниками - у разі війни вони мають виступити єдиним фронтом. Вони готові зробити те, чого не змогли у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. І ця безкарність дозволила Путіну розпочати війну на Донбасі.

"Я не знаю напевне, що це буде. Я можу припускати - санкції щодо кількох великих банків, секторів економіки, на кшталт видобувної, суверенний борг - це потужний удар. І, можливо, хоча я сумніваюсь у цьому, відключення Росії від системи СВІФТ.

Це матиме величезний вплив поза межами Росії. Але якщо російські танки підуть на Київ, можливо, СВІФТ також", - зазначив Джон Гербст,посол США в Україні (2003-2006).

Якщо Росію викинуть із системи переказів СВІФТ, їхні банки більше не зможуть проводити транзакції із закордонними. А банківські картки росіян у Європі та США будуть не більш, аніж шматками пластику. Та це навряд чи втішить українців, якщо нас насправді атакують. Навіть зі збільшеною до 300 мільйонів допомогою в оборонному бюджеті США та додатковими поставками військової техніки.

Втім після телефонних переговорів із Байденом, президент України налаштований оптимістично.

"Ми зробили все, щоб Росія на сьогодні сказала Сполученим Штатам Америки, що ми не збираємося вторгатися. Щоправда, якщо Путін і давав Байдену обіцянки не робити вторгненя, то ці обіцянки точно спрямовані винятково на експорт. Бо для внутрішнього споживача удома він знов завів улюбленої”, - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Розуміючи абсурдність і відкидаючи суть претензій щодо стримування НАТО, Байден пообіцяв Путіну невдовзі організувати саміт із членами Альянсу.

Чи вдалося розмові Байдена і Путіна зупинити повномасштабний наступ Росії | Новини тижня

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