G7 попередила Росію про наслідки нападу на Україну

G7 попередила Росію про наслідки нападу на Україну

Політики закликали Росію до деескалації.

Глави МЗС країн "Великої сімки" пообіцяли, що Росії "дорого коштуватиме" вторгнення до української території. Вони закликали Москву до "деескалації" біля кордонів України.

Про це повідомляє gov.uk.

Зокрема, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що за підсумками дводенної зустрічі G7 у Ліверпулі, що держави-члени "Великої сімки" надіслали чіткий сигнал президентові РФ Володимиру Путіну. "Ми ясно дали зрозуміти, що будь-який напад Росії на Україну матиме величезні наслідки і дорого коштуватиме", - сказала вона.

У спільній заяві за підсумками зустрічі глави зовнішньополітичних відомств G7 одностайно засуджують нарощування Росією військової могутності біля кордонів України та закликають Москву до деескалації.

"У Росії не має бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та серйозну ціну", - йдеться у документі.

Глави МЗС G7 закликають Росію до "деескалації, використання дипломатичних каналів та дотримання її міжнародних зобов'язань щодо забезпечення транспарентності військової діяльності".

Новини світу: попри розмову Байдена і Путіна кількість російських військ на кордоні не зменшилася

Нагадаємо, під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України.

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

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