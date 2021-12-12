"Вест Гем" без Ярмоленка не зміг обіграти аутсайдера АПЛ

"Молотобійці" залишилися на четвертій позиції турнірної таблиці.

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Гем" відправився у гості до "Брайтона".

"Молотобійці" володіли територіальною перевагою по ходу матчу, зробивши майже вдвічі більше ударів по воротах, ніж суперник, але забити не змогли. Поєдинок завершився нічиєю - 0:0.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко весь матч провів на лаві запасних лондонської команди.

"Вест Гем" із 28 очками зберіг за собою четвертий рядок АПЛ, випереджаючи "Манчестер Юнайтед" на один пункт. "Бернлі", як і раніше, в зоні вильоту - на 18-й позиції.

У наступному турі команда українця зіграє із "Арсеналом". "Бернлі" зустрінеться з "Вотфордом".

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" насилу обіграв аустайдера АПЛ

"Челсі" в напруженому матчі обіграв "Лідс", гол Салаха приніс "Ліверпулю" перемогу над "Астон Віллою"