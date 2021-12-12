"Вест Хэм" без Ярмоленко не смог обыграть аутсайдера АПЛ

"Вест Хэм" без Ярмоленко не смог обыграть аутсайдера АПЛ

"Молотобойцы" остались на четвертой позиции турнирной таблицы.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" отправился в гости в "Брайтон".

"Молотобойцы" владели территориальным преимуществом по ходу матча, сделав почти вдвое больше ударов по воротам, чем соперник, но забить не смогли. Поединок завершился ничьей – 0:0.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамье запасных лондонской команды.

"Вест Хэм" с 28 очками сохранил за собой четвертую строчку АПЛ, опережая "Манчестер Юнайтед" на один пункт. "Бернли" по-прежнему в зоне вылета – на 18-й позиции.

В следующем туре команда украинца сыграет с "Арсеналом". "Бернли" встретится с "Уотфордом".

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