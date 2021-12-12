Що Байден розповів Зеленському про переговори з Путіним

Розмова Джо Байдена і Володимира Путіна була в основному присвячена Україні.

У Києві за розмовою Джо Байдена і Володимира Путіна стежили з надією, але і з тривогою. Президенту Володимиру Зеленському Джо Байден зателефонував уже після того, як поінформував про спілкування з очільником Кремля - лідерів Франції, Німеччини, Британії та Італії. То що ключового почув президент України у телефонній розмові з президентом Сполучених Штатів.

Ось стислі тези з його інтерв'ю для ТСН.

Путін запевнив Байдена, що не нападе на Україну

"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але дуже важливий результат".

Про новий майданчик для перемовин з Росією

"Ми говорили про те, що у нас може з'явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ. Тут дуже складний момент, як не втратити "нормандський формат". Тому що тут важливо не втратити те, що є. Сьогодні всі за те, щоб існувало більше форматів і щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну".

Прямі переговори Зеленського з Путіним

"Я не виключаю і формат прямих перемовин із президентом Росії. Я бачу підтримку цього напрямку і з боку європейських партнерів, і з боку США"

Чи відмовиться Україна від вступу до НАТО через погрози Росії

"Ми з Байденом не обговорювали, що Україна повинна відмовитися від НАТО і піти на компроміс з Росією. Мені здається, Байден це сказав публічно, що НАТО - це не вибір США чи Росії, не вибір країн-членів Альянсу. Це - вибір громадян України. На жаль, він не додав, що вирішують не громадяни України, а країни-члени Альянсу".

Україна залишається суб’єктом міжнародної політики

"У розмові з Байденом глава держави говорив про те, що на будь-яких платформах, де йтиметься про Україну, — навіть з країнами НАТО чи ЄС, де Україна не є членом — Київ буде суб'єктом таких платформ чи нарад. Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде суб’єктом"

Розмова Байдена і Зеленського: що ключового повідомив лідер США президенту України | Новини світу

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