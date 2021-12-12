Василь Ломаченко розгромив Річарда Коммі: як це було

Український боксер Василь Ломаченко здобув чергову перемогу в професійній кар'єрі.

Учора пізно увечері в Нью-Йорку - на арені "Медісон Сквер Ґарден" - Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі. Цього разу наш 33-річний земляк здобув пояс інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Про це йдеться у ТСН.Тиждень.

Цим боєм він відкрив шлях до абсолютного чемпіона світу. Боксери билися всі 12 раундів. Не обійшлося без нокдауну і скандалу. Але і глядачі, і експерти точно отримали відповідь на запитання: чи готовий українець стати найсильнішим у світі?

Для Василя Ломаченка це був вісімнадцятий поєдинок. Він всього двічі програвав. В протилежному куті рингу - Річард Коммі - ганець, чемпіон світу у легкій вазі, старший за Василя на рік і вищий на три сантиметри. Для нього бій - тридцять четвертий за рахунком. Він звик брати нокаутом - так переміг вже у двадцяти семи поєдинках, але не цього разу.

Перші три раунди Ломаченко та Коммі обмінювалися серіями ударів. Ганець робив небезпечні випади та намагався спровокувати суперника піти у контратаку.

Український боксер демонстрував бій з тінню і чекав нагоди для влучної комбінації. У третьому раунді все пішло за його сценарієм з ефектним завершенням у сьомому раунді. Своїм фірмовим аперкотом Ломаченко відправив Коммі на підлогу. Все йшло до нокауту, але “Термінатор” (псевдо у ганця) оговтався і в дев'ятому раунді Коммі навіть спробував взяти реванш. Але оборона Ломаченка виявилась для нього абсолютно нездоланною.

За підсумками цього найжаданішого бою в кінці року всі судді віддали перемогу українцеві. На церемонії Ломаченко чомусь тримав не державний прапор України, а прапор свого рідного Білгорода-Дністровського. Усе би добре, але його легко сплутати з іспанським - тож дехто з присутніх помилково вирішив, що Ломаченко - родом з Іспанії, хтось навіть вітав його іспанською.

Гонорар Василя буде втричі вищим за суму призових ганця і може сягти до 2 мільйонів доларів. Але головне - це статус обов'язкового претендента на бій за звання абсолютного чемпіона. Можливо, вихід на ринг з державним прапором Василь просто приберіг для того фінального бою.

Ломаченко здобув пояс інтерконтинентального чемпіона світу за версією "WBO" у легкій вазі | Новини тижня

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