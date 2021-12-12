"Мама побачила, що не дихає, але пливе": під час відпочинку у Єгипті помер українець

"Мама побачила, що не дихає, але пливе": під час відпочинку у Єгипті помер українець

Чоловіка намагалися реанімувати, але безрезультатно.

У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Ним виявився батько ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Микола.

Про загибель найріднішої людини жінка розповіла в соцмережі.

Тетяна Чорновол зізналася, що її родина до цих пір не знає, що саме сталося того дня.

"Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися на рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, яке дорогою зупинилося. Аналізи - були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще….Думали - диво, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мама була поряд, а я в цей час була на телефонному зв’язку... І тут все зупинилося…", - розповідає Тетяна.

Вона додала, що медики боролися за життя її батька, але пояснити, що саме сталося, не змогли. За словами Тетяни, страхова компанія почала махлювати з аналізами, аби не виплачувати страховку.

Тетяна повідомила, що її тата поховають у вівторок, 14 грудня, у селі Гора.

"Він ще був таким молодим, лише 66 років. Ніколи не хворів, ніколи в нього нічого не боліло… Жилавий, сильний. Він єдиний міг підняти вазон з пальмою…Він загинув так зненацька, хоча завжди оберігав нас від чогось "зненацького". Тепер він буде ще більше оберігати з моїм чоловіком Миколою. Інакше бути не може", - написала Чорновол.

Нагадаємо, що українські медсестри врятували білоруса на відпочинку у єгипетському Шарм Ель Шейху. Реанімаційні заходи вони не припинили навіть після того, як місцевий рятувальник сказав, що це кінець і більше немає сенсу продовжувати.

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