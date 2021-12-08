Лікар назвав незвичний симптом штаму "Омікрон" у дітей 

Медики поступово дізнаються більше про цей штам вірусу.

Британський лікар Девід Лойд назвав незвичний симптом, який може проявлятися у дітей, які заразилися штамом "Омікрон".

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Sky News.

Експерт зазначив, що різниця між симптомами хвороби у дорослих та дітей є. Лойд додав, що тільки у невеликої групи пацієнтів з COVID-19 завжди фіксувався висип, проте, за його словами, "до 15%дітей з "Омікроном" страждають висипом, незвичайним висипом".

"Медики поступово дізнаються більше про цей штам вірусу. Сподіватимемося, що цей варіант не такий смертоносний, як "Дельта", і ми зможемо впоратися з ним. Але так, часи тривожні", – додав він.

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Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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