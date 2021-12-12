Тотальне знищення: статистичні підсумки бою Ломаченко - Коммі

Василь завоював пояс WBO Inter-Continental.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу в Нью-Йорку.

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Після поєдинку з'явилася детальна статистика ударів за підсумками всіх 12 раундів.

Цікаво, що більше ударів у цьому поєдинку викинув ганський боксер - 614 проти 554 від українця. Однак Ломаченко був набагато точнішим - 248 його ударів потрапили в ціль (45%), тоді як Коммі влучив лише 73 рази (12%).

Також українець доніс до цілі 60 джебів та 188 сильних ударів, проти 5 джебів і 68 сильних ударів у суперника.

Vintage Loma performance: he landed 44% of his total punches, 58% of his power punches, while holding Commey to a conn. pct of just 12%. Loma's 36 landed punches in round 7 were the most by a Commey opponent @trboxing pic.twitter.com/e0c0ahQO0d — CompuBox (@CompuBox) December 12, 2021

Перемігши Коммі, український боксер завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Ймовірно, в наступному поєдинку Ломаченко отримає шанс побитися проти австралійця Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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