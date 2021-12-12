Тотальное уничтожение: статистические итоги боя Ломаченко - Комми

Василий завоевал пояс WBO Inter-Continental.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке.

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После поединка появилась подробная статистика ударов по итогам всех 12 раундов.

Интересно, что больше ударов в этом поединке выбросил ганский боксер - 614 против 554 от украинца. Однако Ломаченко был намного точнее - 248 его ударов попали в цель (45%), тогда как Комми попал лишь 73 раза (12%).

Также украинец донес до цели 60 джебов и 188 сильных ударов против 5 джебов и 68 сильных ударов у соперника.

Vintage Loma performance: he landed 44% его total punches, 58% his power punches, while holding Commey to a conn. pct of just 12%. Loma's 36 landed punches in round 7 were the most by a Commey opponent @trboxing pic.twitter.com/e0c0ahQO0d — CompuBox (@CompuBox) December 12, 2021

Победив Комми, украинский боксер завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Вероятно, в следующем поединке Ломаченко получит шанс подраться против австралийца Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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