Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 декабря 2021 рассказывает, что Стрельцам нужно экономить, а Козорогам могут повредить их чувства.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях требуется большее развитие. А на работе – выдержки.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Действуйте осторожно и у вас все получится. На работе овладейте своими страхами. А в отношениях — соберитесь вместе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – длинный путь. В отношениях запаситесь терпением. А на работе – действуйте активнее.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка кубков"
В отношениях не забывайте о друзьях. На работе сопротивляйтесь испытаниям. Будьте осторожны со словами.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ваши победы – впереди. В отношениях действуйте осторожнее. На работе поймите, что вы хотите.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Месяц"
Скрытое станет явным. В отношениях пора поработать над комплексами. А на работе не дайте вашим страхам мешать вам.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз жезлов"
Смело двигайтесь вперед. На работе действуйте активнее. В отношениях одерживайте победы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка жезлов"
На работе смело смотрите вперед. В отношениях защищайте свои чувства. На работе начните что-нибудь новое.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Пора экономить. В отношениях нужно понять, что вы хотите от партнера или партнерши. На работе остерегайтесь вызовов.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева кубков"
Ваши чувства могут повредить вам. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума. На работе действуйте осторожно.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка кубков"
Теперь вам нужно узнать, что вы хотите на самом деле. В отношениях следует сделать выбор. А на работе – не гонитесь за всем и сразу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Маг"
Работайте над чувствами и чувствами. В отношениях стремитесь к балансу. На работе не бойтесь выражать собственное мнение.
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