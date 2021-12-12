Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 декабря

За последние сутки количество больных возросло более чем на 5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 12 декабря зафиксировано 5 275 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 238 человек, 11 626 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 566 человек, а 83 256 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 559 092 человека;

поправилось – 3 195 913 человека;

летальных исходов – 91 027;

проведено ПЦР-тестов – 16 294 537.

С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу – 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. Всего проведено 26 535 803 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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