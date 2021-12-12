Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 12 грудня зафіксовано 5 275 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 238 людей, 11 626 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 566 осіб, а 83 256 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 559 092 особи;

одужало – 3 195 913 особи;

летальних випадків – 91 027;

проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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