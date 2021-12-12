"Поеду куда угодно": первые слова Ломаченко после яркого триумфа над "Терминатором"

Украинец готов к новым серьезным вызовам в будущем.
Украинский боксер Василий Ломаченко дал короткое интервью в ринге после победы над ганцем Ричардом Комми.
Сначала украинца попросили прокомментировать эпизод, когда он активно обращался в угол ганского боксера после того, как в седьмом раунде отправил Комми в нокдаун.
"Я обратился к углу Комми. Он выглядел не очень хорошо. Я спросил, не хотят ли они остановить бой. Но он настоящий воин - и мы продолжили этот поединок, подарив зрителям замечательных 12 раундов", - сказал Ломаченко.
Также Василия спросили о его дальнейших планах в боксе. В частности, о потенциальном поединке с Джервонтой Дэвисом и абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.
"Конечно, я хочу этого боя. Если мне дадут этот шанс, я буду боксировать. В легком весе много хороших боксеров. Мы можем организовать много боев в будущем", - ответил Лома о бое с американцем.
"Я поеду куда угодно. Могу поехать даже дальше", - выразил готовность Василий сразиться с Камбососом в Австралии.
The road to Undisputed continues. #LomaCommey pic.twitter.com/m3j2nPAqca— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
- Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.