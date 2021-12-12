"Поеду куда угодно": первые слова Ломаченко после яркого триумфа над "Терминатором"

"Поеду куда угодно": первые слова Ломаченко после яркого триумфа над "Терминатором"

Украинец готов к новым серьезным вызовам в будущем.

Украинский боксер Василий Ломаченко дал короткое интервью в ринге после победы над ганцем Ричардом Комми.

Сначала украинца попросили прокомментировать эпизод, когда он активно обращался в угол ганского боксера после того, как в седьмом раунде отправил Комми в нокдаун.

"Я обратился к углу Комми. Он выглядел не очень хорошо. Я спросил, не хотят ли они остановить бой. Но он настоящий воин - и мы продолжили этот поединок, подарив зрителям замечательных 12 раундов", - сказал Ломаченко.

Также Василия спросили о его дальнейших планах в боксе. В частности, о потенциальном поединке с Джервонтой Дэвисом и абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

"Конечно, я хочу этого боя. Если мне дадут этот шанс, я буду боксировать. В легком весе много хороших боксеров. Мы можем организовать много боев в будущем", - ответил Лома о бое с американцем.

"Я поеду куда угодно. Могу поехать даже дальше", - выразил готовность Василий сразиться с Камбососом в Австралии.