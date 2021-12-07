Зеркальная дата 12 декабря 2021 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Зеркальная дата 12 декабря 2021 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Зеркальная дата – это уникальный шанс загадки желаний.

12 декабря 2021 года наступит предпоследняя зеркальная дата года. Астрологи говорят, что у этого дня сакральная сила, когда появляется шанс изменить свою судьбу. Сама вселенная посылает судьбоносные подсказки, которых следует быть внимательными.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Займитесь внутренней трансформацией, раскаянием и очищением. Возможны непредсказуемые события и изменения планов. Не бойтесь позволять себе начать что-нибудь сначала.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Нужно обратить внимание на внутренние преобразования и трансформации, это позволит преодолеть все сомнения. Помните, что все препятствия приходят для того, чтобы наполнить время силой.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Позвольте любить, наслаждаться жизнью, принимать подарки судьбы. Пробудите свои чувства любви и милосердия.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Обновите свои жизненные силы, перезапустите все внутренние и внешние процессы и системы. Будьте открыты ко всему новому и знайте, что это будет безопасно для вас.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Сегодня – день творческих замыслов. Каждая целенаправленная во Вселенную мысль будет реализована. Ваши желания намерены осуществиться, а потребности – удовлетворятся.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сейчас день покоя и принятия, когда можно больше выдохнуть. Он будет способствовать новым начинаниям. Сейчас вы знаете немало, стоит воспользоваться своими знаниями.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

У вас – пик внутреннего цикла, когда открывается мощный астральный и физический ресурс. Важно направить эти силы в необходимом для себя направлении. Чувствуйте себя, как модно говорить, здесь и сейчас.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Отпустите все свои страхи и оскорбления. Сегодня – гармоничный день, несущий баланс души и тела.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Подсознательные страхи и влечения могут затмить разум. Все тайное, скрытое и темное выходит наружу. Поэтому вам следует быть готовым к любой ситуации.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Сейчас — энергетически неприятный день, соблазняющий подвергнуться ошибочному мнению о своих достижениях. В то же время следует с радостью и благодарностью принимать дары вселенной, ведь вы заслуживаете этого.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Все, чем вы занимаетесь, имеет значение. Энергия дня призывает найти в себе то, что продолжается в этом мире и помочь другим в самопознании.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Сейчас вы – единственное целое с энергией, которая создала вас. Это положительный день для работы со снами, несущей в себе духовное прозрение. Энергия суток раскрывает любовь к миру, которую нужно реализовать, сея зерна добрых поступков.

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