"Колос" вырвал победу у аутсайдера УПЛ в финальном матче года

"Колос" вырвал победу у аутсайдера УПЛ в финальном матче года

Ковалевский клуб оформил камбэк в конце поединка.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги, в последнем матче 2021 года ковалевский "Колос" принимал "Минай". Поединок завершился победой хозяев поля – 2:1.

Счет поединка на 11-й минуте форвард закарпатского клуба Олег Вишневский.

Хозяева поля смогли отыграться только в конце поединка. На 88-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Минаю", успешно реализовавшего Вадим Милько. А уже через две минуты Александр Черноморец вырвал для "Колоса" победу, забив с передачи Анатолия Нуриева.

Безвыигрышная серия "Минаю" составляет уже 18 матчей (17 поединков в УПЛ и одна встреча в Кубке Украины). "Колос" же выиграл третий матч подряд.

На зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнюю позицию в чемпионате Украины (10 очков). "Колос" расположился на восьмом месте, имея 24 очка в активе.

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