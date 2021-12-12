"Колос" вирвав перемогу у аутсайдера УПЛ у фінальному матчі року

"Колос" вирвав перемогу у аутсайдера УПЛ у фінальному матчі року

Ковалівський клуб оформив камбек в кінці поєдинку.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги, в останньому матчі 2021 року ковалівський "Колос" приймав "Минай". Поєдинок завершився перемогою господарів поля - 2:1.

Рахунок поєдинку на 11-й хвилині форвард закарпаського клубу Олег Вишневський.

Господарі поля змогли відігратися лише в кінці поєдинку. На 88-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Минаю", який успішно реалізував Вадим Милько. А вже через дві хвилини Олександр Чорноморець вирвав для "Колоса" перемогу, забивши з передачі Анатолія Нурієва.

Безвиграшна серія "Минаю" складає вже 18 матчів (17 поєдинків в УПЛ та одна зустріч у Кубку України). "Колос" же виграв третій матч поспіль.

На зимову перерву "Минай" пішов на передостанню позицію у чемпіонаті України (10 очків). "Колос" розташувався на восьмому місці, маючи 24 очки у активі.

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