В Днепре 12-летний шутник "заминировал" школу: будут отвечать его родители

В Днепре 12-летний шутник "заминировал" школу: будут отвечать его родители

Из здания сразу эвакуировали около 300 детей и весь персонал.

В Днепре правоохранители нашли "минера", который недавно сообщил о бомбе в одной из городских школ. Им оказался 12-летний учащийся.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, информация о возможной бомбе в поступила утром 31 января — под угрозой была одна из школ в Новокодакском районе города. Из зданий сразу эвакуировали почти 300 детей и весь персонал. На место отправили спасателей, правоохранителей, медиков и кинологов с собаками.

Здание проверили эксперты, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили. Впоследствии копы установили и личность “минера”. Им оказался ученик 7 класса другой школы, расположенной в этом же районе.

“За ложное сообщение о минировании учебного заведения на родителей ребенка полицейские ювенальные превенции составили административный протокол по ст. 184 КУоАП ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей"). Родителям школьника грозит штраф”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Кривом Роге "минер" заложил "бомбу" в здание СБУ: требует задержать местного жителя.

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