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В оккупированном Крыму на трассе столкнулось 15 машин

В оккупированном Крыму на трассе столкнулось 15 машин

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В оккупированном Крыму на трассе столкнулось 15 машин

Фото: dtpcrimeа/Instagram

Масштабная авария могла произойти из-за скользкой дороги.

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма на трассе "Таврида" в аварию попали 15 автомобилей. ДТП произошло утром 31 января.

Об этом местное издание " КрымИнформ ".

"31 января утром рядом с селом Глубокий яр произошло ДТП с участием 15 транспортных средств. На месте ДТП работают сотрудники полиции и эксплуатирующей организации. В направлении Севастополя движение осуществляется в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

По информации СМИ, в результате масштабного столкновения некоторые автомобили развернуло поперек дороги. Пострадал ли кто-то — неизвестно. Вероятно, авария произошла из-за погодных условий, а именно из-за очень скользкой дороги.

В Надворнянском районе на Прикарпатье столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. По предварительной информации, BMW во время обгона не справилось с управлением. Иномарка столкнулась с микроавтобусами Volkswagen.

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