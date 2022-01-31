В окупованому Криму на трасі зіткнулося 15 машин

Масштабна аварія могла статися через слизьку дорогу.

В Бахчисарайському районі окупованого Криму на трасі "Таврида" в аварію потрапили 15 автомобілів. ДТП сталася вранці 31 січня.

Про це місцеве видання "КрымИнформ".

"31 січня вранці поруч із селом Глибокий яр сталася ДТП за участю 15 транспортних засобів. На місці ДТП працюють співробітники поліції і експлуатуючої організації. У напрямку до Севастополя рух здійснюється в штатному режимі", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, внаслідок масштабного зіткнення деякі автомобілі розвернуло поперек дороги. Чи хтось постраждав - невідомо. Ймовірно, аварія сталася через погодні умови, а саме через дуже слизьку дорогу.

У Надвірнянському районі на Прикарпатті зіштовхнулися три автомобілі, один з яких загорілося. За попередньою інформацією, BMW під час обгону не впоралося з кермуванням. Іномарка зіткнулася з мікроавтобусами Volkswagen.

Читайте також: