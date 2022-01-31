"Одень маску, у меня дети": в Одессе в трамвае подрались женщины (видео)

Одна из женщин не хотела одевать защитную маску.
В Одессе между пассажирками трамвая, курсирующего по маршруту №3, произошел конфликт. Все закончилось потасовкой.
Как сообщает Телеграмм-канал "Одесса-Инфо", конфликт начался с того, что одна из пассажирок отказалась надевать маску.
Одна из участниц драки сказала: "Одень маску! У меня дети".
Сначала женщины били друг друга руками, затем одна из них начала биться ногами. Драку пытались прекратить другие пассажиры, но им это не удавалось.
Пользователи Сети прокомментировали ситуацию:
- Зачем делать вакцину, чтобы продолжать ходить в масках?
- Ужас, что происходит
- Достали людей своими ограничениями
- Шутки шутками, но следует уважать друг друга и не доводить до казусов. Хватает нервов и без этого
Напомним, в Одесской области водитель маршрутки №168 избил своего коллегу за то, что тот не соблюдал интервал движения автобусов.
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