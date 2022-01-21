Сорвал злость: в Одессе пассажир после ДТП устроил драку посреди улицы

Сорвал злость: в Одессе пассажир после ДТП устроил драку посреди улицы

На место вызвали патрульных.

В Одессе на перекрестке не разминулись BMW и "ВАЗ-2115". После столкновения один из пассажиров авто начал бросаться на участников ДТП и свидетелей.

Об этом пишет местное издание 048.ua.

Разбирательство было снято посреди проезжей части на улице Черняховского. Пассажир "Лады" после столкновения вышел из машины и начал махать кулаками.

Сначала он полез в драку к пассажирам BMW, а затем и водителю, за которым он гнался по всей улице.

Досталось и водителю автомобиля Volvo, который стал случайным свидетелем происшествия. На место вызвали сотрудников патрульной полиции.

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Напомним, в Одесской области водитель маршрутки №168 избил своего коллегу за то, что тот не соблюдал интервал движения автобусов.

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