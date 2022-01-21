В Госдуме РФ проведут консультации по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР"

В Госдуме РФ проведут консультации по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР"

Он заявил, что НАТО хочет оккупировать Украину.

Внесенный "Коммунистической партией Российской Федерации" проект постановления палаты по вопросу признания самопровозглашенных "ЛНР" и "ДРН" и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.

Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить эту инициативу", — написал Володин.

К слову, 19 января депутаты "КПРФ" внесли в Госдуму соответствующий проект постановления. После всех процедур этот вопрос можно разглядывать в Совете гос Думы.

Следует отметить, что Володин заявил об "игнорировании Минских соглашений" Киевом и планах НАТО "оккупировать Украину". Мол, Россия допустить этого не может. Именно поэтому, по его словам, Москва должна искать способ защитить соотечественников у самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, Депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

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