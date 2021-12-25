В России предлагают официально отмечать "день памяти" по развалу СССР

В России предлагают официально отмечать "день памяти" по развалу СССР

В законопроекте, внесенном в Госдуму РФ, хотят установить датой такого "поминального" дня 26 декабря.

Вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышев, представляющий в парламенте РФ партию ЛДПР, предложил установить в России на 26 декабря день памяти о прекращении существования СССР.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Также читайте В России выпускник написал итоговое сочинение о репрессиях в СССР: его не допустили к ЕГЭ

В пояснительной записке к законопроекту Чернышов называет распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, "приведшей к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве".

День памяти российский политик предлагает отмечать 26 декабря, поскольку именно в этот день СССР прекратил свое существование в 1991 году. По его мнению, россияне в этот день должны "вспоминать об этой трагедии", в частности, проводить памятные мероприятия.

Напомним, сборная России по хоккею попала в громкий скандал из-за того, что выступала на недавнем Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР".

Читайте также: