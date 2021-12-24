В России оштрафовали Google и Facebook на миллиарды рублей

В России оштрафовали Google и Facebook на миллиарды рублей

Конфликтная ситуация грозит замедлить весь российский Интернет.

В пятницу, 24 декабря, Таганский суд Москвы впервые назначил оборотные штрафы иностранным IT-корпорациям в России – Google и Meta (бывший Facebook).

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на решение суда.

Компания Meta оштрафована на сумму 1,9 миллиарда рублей (около 25,5 миллиона долларов) за повторное неудаление запрещенной в России информации.

Еще больший размер штрафа суд назначил Google, также за отказ удалять информацию. На компанию наложен оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей (примерно 93,5 миллиона долларов).

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Размер оборотного штрафа может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в России, в случае с Google доля от оборота не называется.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", – заявили по этому поводу в пресс-службе Google.

Как считают эксперты, результатом развития конфликта может стать попытка замедлить трафик Google в России, а это может привести к замедлению всего российского интернета и проблемам с устройствами Android.

Напомним, ранее известного российского блогера и интервьюера Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.

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