У Росії оштрафували Google та Facebook на мільярди рублів

У Росії оштрафували Google та Facebook на мільярди рублів

Конфліктна ситуація загрожує уповільнити весь російський Інтернет.

У п’ятницю, 24 грудня, Таганський суд Москви вперше призначив оборотні штрафи іноземним IT-корпораціям у Росії - Google та Meta (колишній Facebook).

Про це повідомляє видання “Коммерсантъ" з посиланням на рішення суду.

Компанію Meta оштрафовано на суму 1,9 мільярда рублів (близько 25,5 мільйона доларів) за повторне невидалення забороненої в Росії інформації.

Ще більший розмір штрафу суд призначив компанії Google, також за відмову видаляти інформацію. На компанію накладено оборотний штраф у розмірі 7.2 млрд рублів (приблизно 93,5 мільйона доларів).

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Розмір оборотного штрафу може становити від 1/20 до 1/10 річного обороту компанії у Росії, у випадку з Google частка від обороту не називається.

"Ми вивчимо рішення суду і після цього визначимо подальші кроки", - заявили з цього приводу в пресслужбі Google.

Як вважають експерти, результатом розвитку конфлікту може стати спроба влади уповільнити трафік Google у Росії, а це може призвести до уповільнення всього російського інтернету та проблем з пристроями Android.

Нагадаємо, раніше відомого російського блогера та інтерв'юера Юрія Дудя засудили до штрафу в розмірі 100 тисяч рублів у справі про пропаганду наркотиків.

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