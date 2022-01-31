Інсайдер розповів про проблеми у стосунках Адель з її бойфрендом

Інсайдер розповів про проблеми у стосунках Адель з її бойфрендом

Повідомляється, що саме через це вона скасувала концерти.

Популярна британська співачка Адель нещодавно скасувала концертний тур.

Так, зірка пояснила це тим, що її команда заразилася коронавірусом. Втім, інсайдер повідомив виданню NY Daily News, що у співачки насправді проблеми у стосунках з бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом.

Адель та Річ Пол / instagram.com/adele

До слова, зірка посварилася з коханим. Під час репетицій до концерту у артистки була істерика, вона часто телефонувала Річу. Пізніше Адель вирішила скасувати концерти та терміново повернутися з Лас-Вегасу до Лос-Анджелеса.

"У раю проблеми. Ось чому вона не може виступати", - розповів інсайдер.

Зазначимо, артистка мала виступити 21 січня у Лас-Вегасі. Втім, виконавиця концерт скасувала. Фани, своєю чергою, розлютилися та вимагали повернути їм гроші. Так, вони витратили чимало коштів на переліт та проживання у Лас-Вегасі.

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