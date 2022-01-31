Ірина Сопонару показала ніжні поцілунки з бойфрендом-британцем

Зірка поділилася чуттєвими знімками.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару щаслива у стосунках з британцем - Рісом.

Разом вони літали відпочивати до Таїланду. Хоч і відпустка вже закінчилася, втім, різноманітні фото – ні. Час від часу Ірина може опублікувати знімки у своєму Instagram.

Так, цього разу артистка показала світлину, на якій ніжно цілується з Рісом на тлі океану. Ранкові сонячні промені гарно освітлюють закоханих.

Ірина Сопонару з бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

До речі, фани запитували в Ірини, як минув її відпочинок. Зірка поділилася, що загалом, їм сподобалось. Втім, наступного разу вона залишиться в іншому готелі.

Нагадаємо, обранець Ірини родом з Великої Британії, проте він живе в Києві. Вони познайомилися на одній вечірці. Ірина та Ріс вже тривалий час разом.

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